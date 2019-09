Klimaatopwarming wordt hier wel heel duidelijk: tuinier is klaar om bananen te oogsten in eigen tuin

Sint-Lievens-Houtem / Vlierzele - Ze kunnen nog wat groeien en ze zijn nog wat groen, maar ze hangen er duidelijk in grote trossen: de bananen in de tuin van Camiel Van Sante (82) uit Vlierzele. Met dank aan de klimaatopwarming?

Camiel is gepensioneerd tuinaannemer en er groeit een beetje van alles rond zijn woning in de landelijke wijk Morelgem. “Had iemand mij pakweg vijfentwintig jaar geleden voorspeld dat ik ooit nog bananen zou oogsten, dan had ik die gek verklaard of gevraagd of hij te veel had gedronken”, zegt hij.

De Vlierzeelse wijk Morelgem is altijd een vruchtbaar gebied geweest waar vroeger vooral witlof werd gekweekt maar bananen? En toch. “Enkele jaren geleden trok een buurman naar Thailand om er een schoon vrouwke te zoeken. Omdat hij weet dat ik van planten hou, had hij voor mij een piepklein scheutje van een bananenplant in zijn valies verstopt. Ik plantte het in mijn tuin en besteedde er verder weinig aandacht aan. Maar het groeide intussen uit tot een metershoge struik. Deze zomer zag ik er een paar grote trossen aan hangen. De twee voorbije warme zomers zullen daar wel voor iets tussen zitten. De klimaatopwarming kan niet meer ontkend worden. Even verderop in onze wijk legde een wijnboer enkele jaren geleden een grote wijngaard aan en daar is geen gebrek aan druiven. Zuid-Franse toestanden dus en nu met mijn bananen: tropische beelden in Morelgem.”