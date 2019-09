ANALYSE. Anderlecht wint, maar niet op Kompany-manier

Pompen of verzuipen. Het is bij pompen gebleven. Anderlecht behaalde zijn eerste zege van het seizoen terwijl het het minst op de Kompany-manier speelde. De grote en geblesseerde roerganger zat in een loge. Zijn ploeg combineerde minder dan gewoonlijk maar Kompany zal wel tevreden geweest zijn. Er wordt vooruitgang geboekt.