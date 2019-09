Mason (2) in gezicht gebeten door hond: “Mijn hart brak toen ik zei dat hij niet naar school kon”

Brugge / Ardooie - Een tweejarig jongetje werd zaterdagavond door een hond gebeten. De kleine Mason zou maandag zijn eerste dag in de kleuterklas beginnen. Maar die start wordt alleszins met een week uitgesteld. “Hij vindt het echt heel erg jammer”, aldus zijn mama.

Wat had de kleine Mason (2) uit Sint-Kruis (Brugge) naar zijn eerste dag op de kleuterklas uitgekeken. Zijn boekentasje stond al klaar en het jongetje zelf was er helemaal klaar voor. Maar zaterdagavond beet een Mechelse herder het jongetje vol in het gezicht. “Hij moest geopereerd worden en is volledig genaaid. Zijn eerste schooldag is in het water gevallen”, zegt mama Tamy Anseeuw. “Vrijdag mogen we terug op controle gaan. Dan zullen we meer weten. Hij had zo uitgekeken naar die eerste dag in de eerste kleuterklas. Mijn hart brak toen ik hem zei dat hij nog zou moeten wachten. Het is zo’n schoon ventje. Hopelijk kunnen de dokters de schade op lange termijn beperken.”

Op bezoek bij tante

Mason was zaterdag met zijn tante op bezoek bij vrienden van haar in Koolskamp (Ardooie). Zijn mama moest werken en hij bracht de middag bij haar door. Bij de vrienden in kwestie liep een Mechelse herder rond. Dat leverde geen problemen op, maar bij het afscheid nemen beet het dier in het gezicht van Mason.

Het jongetje werd in zijn wang en nek gebeten. De wonde begon meteen hevig te bloeden. De hulpdiensten werden opgetrommeld en na de eerste hulp van de ambulanciers werd Mason naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd hij al door een plastisch chirurg geopereerd. “Ze kunnen de schade wel beperken. Het zou echt erg zijn dat hij er blijvende letsels aan zou overhouden. Hij heeft zich alleszins heel sterk gehouden.” Mason mocht het ziekenhuis zondagavond weer verlaten.

De baasjes van de hond in kwestie beslisten om het dier te laten inslapen. Het drie jaar oude dier zou nooit eerder naar kinderen gebeten hebben. Maar de eigenaars - die zelf ook kinderen hebben - wilden het risico niet nemen en lieten het dier inslapen. De ouders van Mason nemen hen het incident wel kwalijk. “Mason was iedereen gewoon lief aan het groeten. De hond viel hem zonder reden aan. Zijn pootafdrukken stonden zelfs in zijn rug. Ik vind het dan ook niet meer dan normaal dat ze het dier lieten inslapen”, aldus mama Tamy.