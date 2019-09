Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) van Herentals gaat confrontaties niet uit weg. Vrijdagnamiddag kwam ze zelfs tussenbeide bij een vechtpartij tijdens de kermis op de Grote Markt. Toen de politie ter plaatse kwam had ze de gemoederen al kunnen bedaren.

Het is een traditie in Herentals dat de kermis wordt geopend door een delegatie van het stadsbestuur, begeleid door muzikanten. Vrijdagnamiddag liep het tijdens de rondgang over de kermis plots mis. Ter ...