Ambrosine is 108 en woont nog alleen, dankzij haar glaasje wijn elke dag: “Als ze mij in een rusthuis steken, kruip ik er zelf terug uit”

Affligem -

Ze is sinds dit weekend 108, en toch woont Ambrosine De Pauw nog altijd alleen op haar boerderij. In het huis in Affligem waar ze in 1911 ook is geboren. Nog vóór de afvaart van de Titanic, vóór twee wereldoorlogen en vóór de eerste Belgische radio-uitzending. Ligt het aan haar glazeke wijn elke dag, of aan de wonderbaarlijke geneeskracht van de burgemeester? “Ge zijt nog altijd het schoonste maske van de parochie”, zegt de burgervader. “Och, ik ben versleten”, zegt Ambrosine. “Maar als ze mij in een rusthuis steken, kruip ik er zelf terug uit.”