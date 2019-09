Kunstwerk beschadigd nog vóór cultuurschepen het kan inhuldigen

Gent -

Nog vóór een splinternieuw kunstwerk in het Bloemekens­park kon worden ingehuldigd, hebben vandalen het beschadigd. Cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD) is teleurgesteld. “Echt triest dat dit gebeurt. Vandalisme mag geen plaats hebben in Gent, en al helemaal geen vandalisme op kunstwerken”, zegt hij.