Alexander De Croo haalt uit naar “treuzelende N-VA en PS: “Ze laten hun partijbelangen voorgaan op het algemene belang”

“N-VA en PS laten hun partijbelangen voorgaan op het algemene belang. Ze moeten stoppen met de zogenaamd onoverbrugbare verschillen op de spits te drijven.” Volgens Open VLD-vicepremier Alexander De Croo hoeft het helemaal niet tot Kerstmis te duren vooraleer er een nieuwe federale regering is. Een regeerakkoord dat niet te veel in detail gaat en een regeringsploeg met slechts tien ministers, dat is zijn recept om de eerste federale Bourgondische regering uit de grond te stampen.

De laatste in het kernkabinet doet het licht uit. Maar de man in kwestie, vicepremier Alexander De Croo (Open VLD), zou liever zo snel mogelijk het licht van een nieuwe regering aansteken. Nadat N-VA-vicepremier Jan Jambon eind 2018 met zijn partij de Zweedse coalitie adieu zei, Kris Peeters (CD&V) naar Europa is getrokken, Didier Reynders (MR) volgende week dezelfde richting uitgaat, en premier Charles Michel (MR) in december begint als voorzitter van de Europese Raad, blijft De Croo straks als enige over van het oorspronkelijke kernkabinet. Ambities om zelf formateur te worden heeft hij niet. Maar zijn geduld is op. “Ik stoor me aan de sfeerschepping dat er nog tijd genoeg is. We moeten de eindspurt nu inzetten.”

De Croo wijst N-VA en PS als schuldigen aan voor het feit dat er drie maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe regering in zicht is. “Dat is niet normaal. Bart De Wever en Elio Di Rupo moeten stoppen met hun zogenaamd onoverbrugbare verschillen op de spits te drijven. Ze kunnen een nieuwe regering vormen, tenminste als ze niet langer het partijbelang laten voorgaan op het algemeen belang.”

Wachten op regio’s

PS reageert niet op de aanmaningen van De Croo. Binnen de N-VA-top valt te horen “dat het nummertje van De Croo er een is voor de galerij. Hij weet net zo goed als wij dat we eerst moeten wachten op de regionale coalitievorming”. Bij N-VA verwachten ze dat die formatie midden september moet zijn afgerond, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. “Van dan af is het moment aangebroken om door te praten.”

Denkt De Wever eerder aan het begin van 2021, dan ziet De Croo een Bourgondische coalitie al mogelijk tegen 30 november, het moment dat Charles Michel het schip verlaat. De Croo waarschuwt onder meer voor een op hol geslagen begrotingstekort. “Als we nog eens zes maanden aanmodderen, zitten we met een tekort van 11,5 miljard euro. Dat betekent dubbel werk voor de volgende regering.”

Het lijstje van Q

Om snel te gaan ziet De Croo geen heil in een noodregering. “Die bestaat niet. Ofwel heb je een regering, ofwel niet. Ik wil wel een sobere regering. Tien ministers volstaan.”

Partijgenoot Vincent Van Quickenborne maakte zelfs al een lijstje met de portefeuilles die dan overblijven. Overheidsbedrijven zit daar niet bij. “Die moeten we privatiseren.” Energie is ook niet te bespeuren. En de eerste minister moet Armoedebestrijding en ICT onder zijn of haar vleugels krijgen. “Ik vind het lijstje van Vincent logisch”, zegt De Croo. “Het zal niet slecht zijn om enkele bevoegdheden samen te voegen. Dat kost minder en werkt beter.”