In Bamako, de hoofdstad van Mali, zijn zondagochtend twaalf mensen omgekomen toen een gebouw van drie verdiepingen instortte. Het pand was nog in aanbouw, maar wel al gedeeltelijk bewoond. Zesentwintig mensen konden worden gered. Dat meldde het Malinese ministerie van Veiligheid en Civiele Bescherming.

Hoe het gebouw rond 4 uur precies tot instorten kwam, is nog niet duidelijk. De reddingswerken hebben heel de dag in beslag genomen. Onder de overlevenden is een meisje van ongeveer 4 jaar.