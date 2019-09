Ouders ontroostbaar na moord op dochter: “Onze andere dochter stierf aan kanker. Nu is ook Sally uit ons leven weggerukt”

Kaprijke -

In Kaprijke bij Eeklo heeft een man zijn ex-partner Sally Hautekeete, moeder van twee kinderen, met messteken om het leven gebracht na een hoog oplopende ruzie. Het koppel was sinds goed een half jaar uit elkaar maar onderhield nog een knipperlichtrelatie. De ouders van Sally zijn kapot van verdriet. “Enkele jaren geleden verloren we onze andere dochter aan kanker. Haar dood hebben we een plaats kunnen geven, maar deze nieuwe mokerslag komen we nooit te boven.”