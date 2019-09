Club Brugge snoept Diagne af van Anderlecht: vlotscorende spits kiest voor Champions League-voetbal

Anderlecht pakte zijn eerste zege tegen Standard, maar de transfermarkt eindigt toch nog met een mokerslag. Paars-wit had een principeakkoord om spits Mbaye Diagne (27) te huren van Galatasaray. Kostprijs: 3 miljoen euro. Maar het is Club Brugge dat met de Senegalees aan de haal gaat: hij wordt gehuurd met een aankoopoptie. Uiteindelijk koos de speler voor Club omdat het daar Champions League kan spelen.

Om de fans tevreden te stellen wilde Michael Verschueren de nieuwe spits eigenlijk al voor de match tegen Standard voorstellen. Er was een principeakkoord voor een huur met aankoopoptie. Paars-wit zou het loon van Diagne - 2 miljoen netto - overnemen en Galatasaray 1 miljoen huur betalen. Alleen kwamen er ’s avonds vanuit Turkije signalen dat er complicaties waren.

Dat lag niet aan de Turkse topclub. Zij hadden Diagne vorig jaar voor 10 miljoen euro gekocht, maar ze wilden de 9-voudige Senegalese international graag kwijt. Club Brugge sprong in de dans en een (financiële) krachtmeting met blauw-zwart is niet simpel voor paars-wit. Club Brugge heeft met Okereke wel al een diepe spits, maar dankzij de miljoenen van de Champions League kunnen ze zich nog een goalgetter permitteren. De deal met Brugge is nog niet helemaal rond, maar maandag verwacht men een doorbraak. Bij Anderlecht voelen ze de bui al hangen.

Dat is balen in het Astridpark, want Mbaye Diagne is een garantie op goals. De spits werd opgeleid bij Juventus, maar scoorde de afgelopen twee jaar vlot bij het Turkse Kasimpasa en Galatasaray. In ons land kennen we hem vooral van zijn uitleenbeurten aan Lierse in 2014 en Westerlo in 2015. Op het Lisp werkte hij nog samen met Eric Van Meir. “Diagne was een flamboyante kerel”, aldus Van Meir. “Hij veranderde veel van kapsel en was naast het veld soms moeilijk onder controle te houden. Maar nu zal hij- vijf jaar later - wel meer volwassen zijn. Anders overleef je niet in Turkije.”

De afgelopen weken had Diagne rood-geel haar. Verandert dat straks naar blauw-zwart? Met zijn 1.91 meter is hij toch geen echte targetspits. “Hij is vooral een spits die gaten trekt, maar zijn grote kracht is de aanwezigheid in de box. Hij weet de goal staan en dat is toch het belangrijkste.”

Anderlecht moet op de laatste dag van de transfermarkt dus nog op zoek naar een alternatief. Er was interesse voor Pappis Cissé (34) van Alanyaspor, maar dat bod werd afgewezen. Ook de namen van John Guidetti en Stefano Okaka circuleren nog. Alle zeilen worden bijgezet.

Huur met aankoopoptie

Club Brugge ontkent dat het de deal van Anderlecht gekaapt heeft. Blauw-zwart was de speler al geruime tijd op het spoor - assistent-trainer Carl Hoefkens speelde nog met hem bij Lierse - maar wachtte de kwalificatie van de Champions League af om toe te slaan. Om straks strijdvaardig te zijn op het hoogste niveau was Philippe Clement op zoek naar een ander type spits dan Okereke en Openda. Iemand die zoals Wesley vorig jaar als aanspeelpunt voorin kan dienen en meer fysieke présence heeft – genre Mbokani of Depoître.

Toen Club Diagne contacteerde had hij al een afspraak op Anderlecht, maar was er geen akkoord. Ook Hellas Verona informeerde nog. Uiteindelijk koos de speler voor Club omdat het daar Champions League kan spelen. Bij aankomst met de Eurostar in Brussel ging het daarom in auto naar Brugge in plaats van naar Anderlecht.

Diagne wordt gehuurd met een aankoopoptie. Een deal was maar mogelijk nadat Galatasaray zich verzekerd had van Falcao. De komst van Diagne betekent dat de speelkansen van Jelle Vossen nu geslonken zijn tot bijna nul. De ex-Rode Duivel had exotische opties maar verkoos wegens zijn recente vaderschap in België te blijven.

Dat er in Anderlecht verontwaardigd wordt gereageerd wordt in Brugge schouderophalend onthaald. Eerder verloor Club Trebel omdat het geen Champions League speelde. Ook Jelle Van Damme (naar Standard) en Igor De Camargo keerden ooit hun kar om elders te tekenen.