Eupen werft Iraanse international Omid Ebrahimi aan

AS Eupen heeft zich zondag met de Iraanse international Omid Ebrahimi versterkt. De 31-jarige defensieve middenvelder wordt tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van het Qatarese Al Ahli. Ebrahimi speelde 42 wedstrijden voor zijn land. Op het WK in Rusland was hij vorig jaar titularis in de drie groepswedstrijden.