Duizenden Britten op straat tegen Boris Johnson

Over het hele Verenigd Koninkrijk zijn zaterdag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verdaging van het parlement. Met de slogan “Stop de staatsgreep” betoogden ze tegen de beslissing van premier Boris Johnson om het parlement tot half oktober op te schorten. Volgens de betogers doet hij dat om een harde Brexit te forceren. De marsen in meer dan twintig steden kwamen er op initiatief van de antibrexitorganisatie Another Europe is possible. De grootste betoging startte omstreeks de middag in Londen, waar enkele honderden betogers Whitehall innamen en verzamelden voor de hekken van Downing Street, de afgesloten straat waar de ambtswoning van Johnson ligt.(cka)