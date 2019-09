De bocht waar iedereen blind rijdt

Autosport verliest zijn nieuwe toptalent

De status van de Raidillon is bijna mythisch te noemen. Een huzarenstukje, dat het uiterste vergt van wagens en bestuurders. “Echt heel gaaf”, zei Nederlander Max Verstappen toen hij hem enkele jaren geleden voor het eerst had genomen. Maar gisteren moest diezelfde Verstappen tijdens de Formule 1-race al snel de wedstrijd verlaten na een crash in … de Raidillon. Anderen noemen de beruchte bocht “misselijkmakend”. “Vooral de eerste keer voelt hij als een aanslag op je lichaam.” De naam doet dan ook wereldwijd de ogen van autosportliefhebbers blinken.

Het is een indrukwekkend stukje circuit. De bochtencombinatie Eau Rouge die eindigt in een kleine afdaling en een knikje naar links. Waarna een steile klim volgt, van 17 procent. “Het blijft verraderlijk. Door dat hoogteverschil, maar ook omdat het een heel snelle bocht is. Als er iets mis gaat, dan gaat het ook heel hard mis”, zegt F1-journalist Gert Vermersch. Want wie met volle snelheid in de banden vliegt, botst haast automatisch terug het circuit op. En daar hebben de achterliggers geen zicht op. Letterlijk. “Als je bovenaan de helling komt, rijd je helemaal blind”, zegt racer Kris Wauters op VTM Nieuws. “Je ziet niet wat er veertig meter verder aan de hand is. Je kán dus ook geen snelheid minderen of uitwijken, voor het te laat is.”

Dat is ook wat er zaterdag gebeurde, in de derde ronde van de race. Iedereen reed nog dicht op elkaar. En toen een eerste racer even de controle verloor, moest Anthoine Hubert een bruusk uitwijkmanoeuvre maken. Zijn bolide raakte de bandenmuur en vloog terug het circuit op. Net op het moment dat de Amerikaan Juan-Manuel Correa tegen 250 per uur over de blinde heuveltop raasde.

Veiliger gemaakt

Gert Vermersch Journalist Formule 1 “We waren het de afgelopen jaren een beetje vergeten, maar autosport is en blijft gevaarlijk”

Het is het type ongeval dat al vaker voorkwam op de Raidillon. Toen Jacques Villeneuve er in 1998 van de baan schoof, noemde hij het “de mooiste crash van mijn carrière, maar blij dat ik het kan navertellen”. Zaterdag was de eerste keer dat een crash op de Raidillon fataal afloopt. Niet dat de bocht de laatste jaren niet veiliger is geworden. Omdat moderne wagens een betere wegligging hebben, waardoor iedereen hem nu vol gas neemt. Maar ook omdat er structurele aanpassingen zijn gebeurd. “Er zijn er die zelfs zeggen dat de bocht ontmand is, door de veiligheidszone te verbreden. Links en rechts is de uitloopruimte maximaal breder gemaakt. Meer kunnen ze niet doen”, zegt Gert Vermersch.

Eén keer is het wel geprobeerd, om nóg meer te doen. “In 1994 – enkele maanden na de dood van Ayrton Senna – werd aan de voet van de klim een trage chicane ingelast. Iedereen was het er toen over eens dat er dan evengoed niet op Spa moest worden geracet. Het circuit was verminkt.” Eigenlijk was het zo goed als onvermijdelijk, zeggen de experts. “Een samenloop van omstandigheden. En een herinnering aan iets dat we de afgelopen jaren een beetje vergeten waren: autosport is en blijft gevaarlijk”, zegt Vermersch. Niet dat de racers nu met meer schrik de bocht zullen ingaan. “Angst is het niet. Zij kiezen juist voor de uitdaging en zijn content als ze het er goed van af brengen. Maar ontzag hebben ze wel, voor dat stuk asfalt.”