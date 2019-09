Genkse islamschool in beroep tegen niet-erkenning

Crevits verklaarde vrijdag dat het Selam-college de Belgische grondwet en internationale verdragen niet respecteert. “Vreemd genoeg verwijst de minister daarvoor naar een onderzoek van de Staatsveiligheid”, zegt advocaat Fernand Keuleneer, die onder meer oud-kardinaal Godfried Danneels verdedigde. “Als er politieke motieven zijn om die islamschool niet te erkennen, of omdat bijvoorbeeld de rechten van het kind geschonden worden zoals beweerd wordt, dan moet men dat zeggen. Maar de Staatsveiligheid waakt over onze veiligheid, niet over de mensenrechten. Bovendien kan men zich afvragen waarom andere scholen die preventieve controle niet krijgen?”

Volgens het schoolbestuur is de niet-erkenning ongrondwettig. “De vrijheid van onderwijs wordt nietig verklaard op basis van een subjectief geïnterpreteerde kans op extremisme en een vage, niet nader gespecificeerde ideologie die ingaat tegen de beginselen van de mensenrechten en andere grondslagen van de rechtsstaat.” Volgens voorzitter Turgay Cankaya zijn die aantijgingen nooit geconstateerd door een onafhankelijke rechtsmacht. “En wij spreken ze ook met klem tegen.”

Het onderzoek door Staatsveiligheid kwam er na een vraag van Genks gemeenteraadslid Zuhal Demir (N-VA). De school wordt gefinancierd door Milli Görüs, een conservatief-islamitische Turkse organisatie die volgens Demir “kleuters sluiert, de democratie in gevaar brengt en zich bezondigt aan sharia-denken”.(hca)