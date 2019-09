Nieuwe bedreiging voor Limburgs fruit zet stinkende tocht in rugzakken onverminderd voort

Experts verwachten dat de bruin gemarmerde Aziatische stinkwants die oprukt in Europa binnen de kortste keren ook Limburgse fruit- en landbouwoogsten zal aantasten. Tim Beliën, afdelingshoofd Zoölogie bij het Proefcentrum voor Fruitteelt (Pcfruit) in Kerkom, roept op tot alertheid en vraagt waarnemingen te melden.

De aantasting in de fruit- en groenteteelt door de bruin gemarmerde Aziatische stinkwants (halyomorpha halys) neemt grote vormen aan in de ons omringende landen. Sinds de eerste meldingen in 2017 komt ...