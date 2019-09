VIDEO. Zware brand raast door terrein watersportvereniging: acht zeilboten volledig uitgebrand

Nieuwpoort - Een zware brand heeft in de nacht van zondag op maandag verschillende zeilboten die opgesteld stonden nabij een spaarbekken van de IJzer in Nieuwpoort vernield. Een tiental mensen die aan het overnachten waren in nabijgelegen bootjes moesten geëvacueerd worden.

In de nacht van zondag op maandag brak er omstreeks 3 uur een zware brand uit op het terrein van de watersportvereniging De Spits nabij het spaarbekken van de IJzer in Nieuwpoort. De brand ontstond buiten de plaats waar er verschillende boten staan opgeslagen, maar verspreidde zich snel langs een omheining van het terrein. Een achttal zeilboten brandden volledig uit. Enkele andere boten bleven gespaard, maar het vuur zette zich toch nog verder tot aan de achterzijde van de site. Daar raakten een caravan, wat opgeslagen materiaal en een container zwaar beschadigd. Verschillende brandweerkorpsen snelden onmiddellijk toe. Het vuur, dat gepaard ging met een hevige rookontwikkeling, kon vrij snel geblust worden. Een tiental personen die overnachtten op bootjes op het nabijgelegen water, werd geëvacueerd. Door de wind werd de rook richting de bootjes geblazen. De bootbewoners konden al snel terug naar hun boot en hun bed. Bij het voorval geraakte niemand gewond.