COMMENTAAR. Natuurlijk is Anderlecht niet beter zonder Kompany. Minder verkrampt misschien wel

Voetbal is toch een raar beestje. Vincent Kompany, de speler met de grootste staat van dienst en kortweg de beste speler in de Jupiler Pro League, deed voor het eerst dit seizoen niet mee bij Anderlecht en Anderlecht won voor het eerst. Als manager is hij al weken een Systeem in het team aan het slijpen en dat werd steeds beter uitgevoerd. Maar net op het moment dat Anderlecht het verst afwijkt van dat Systeem – offensief voetbal gestoeld op techniek, balbezit, combinaties en snelheid – behaalde het zijn eerste zege. Neem Cobbaut, die schuwde de lange ballen niet. Ballen werden zelfs in de tribune getrapt, stel je voor. Romantiek even opzij voor realisme. Spijtig. Maar blijkbaar nodig.