Alexis Saelemaekers, van verloren zoon tot grote held van Anderlecht: “De voorbije weken waren er best veel spanningen in mijn familie omdat ik amper speelde”

Wat een ontlading. Anderlecht pakte tegen Standard de zege die het zo hard nodig had. Het staat nog altijd maar dertiende, maar zelden dansten de fans in het Astridpark zo uitbundig. De orkestmeester met dienst was Alexis Saelemaekers (20). Hij zorgde voor doelgevaar en scoorde. En zeggen dat de rechtsbuiten de voorbije weken nog weg mocht/moest.

Alexis Saelemaekers had nog geen minuut gespeeld. Op de openingsspeeldag tegen KV Oostende zat de rechtsbuiten wel op de bank, maar in de volgende vier wedstrijden viel hij steevast naast de kern. Anderlecht had al een prijs op zijn hoofd geplakt – 7 miljoen – en verschillende managers waren al aan het rondbellen om hem te verkopen. Kompany zag het niet in de soms wat arrogante Saelemaekers.

Tot gisteren. Françis Amuzu was wat ziekjes en Jérémy Doku zat niet in de kern wegens enkele jeugdzondes. De tiener toont zich als invaller soms weinig enthousiast om op te warmen of om het publiek te groeten.

Dikke nek?

Zo kreeg Saelemaekers plots twee uur voor de match te horen dat hij in de basis stond en hij greep die kans met beide handen. Vanop zijn flank zorgde de energieke dribbelaar voor goeie voorzetten. Chadli miste er eerst eentje, maar na een geniaal hakje van de Rode Duivel duwde Saelemaekers het leer binnen. Zijn allereerste goal op het hoogste niveau. “Er gingen zoveel emoties door me heen”, aldus Saelemaekers. “Ik ben superfier op mezelf. Als je zolang niet gespeeld hebt en je scoort dan in de clasico: daar kun je alleen maar van dromen. Ik maakte een hartje voor mijn mama, die gezegd had dat ik een goal zou maken. De voorbije weken waren er best veel spanningen in mijn familie. Ik maakte het mijn vader, moeder en broer ook lastig omdat ik amper speelde. Maar dit maakt veel goed.”

Een mooi gebaar, maar Saelemaekers balanceerde nog op het randje. Bij het vervolg van zijn viering hield de doelpuntenmaker een hand voor zijn ogen – “ een gebaar voor mezelf” – en duwde hij al zijn ploegmaats weg om alle aandacht op te eisen. Ergens is dat logisch, maar als jonkie krijgt hij nu al dikwijls het verwijt dat hij vaak te dikkenekkerig is. Dat gedrag is ook hetgene waar de staf en het bestuur zich vaak aan storen. Alexis heeft talent, maar als het té goed draait, vervalt hij soms in fantasietjes en schuift hij de schuld op anderen door hen de les te spellen. Zijn goeie vriendschap met Trebel helpt daarbij ook niet echt.

“Of we spijt hebben dat we Saelemaekers de voorbije weken niet opstelden?”, repliceerde trainer Simon Davies. “Neen, jongeren hebben soms periodes waarin ze het moeilijk hebben. Waarin het niet loopt op training en anderen hen voorbijsteken. Maar op basis van de laatste trainingen verdiende Alexis deze kans.”

Drie weken geleden draaide Saelemaekers blijkbaar de knop om en toonde hij zich weer energiek. “Het was hard om niet in de kern te zitten. De reden voor die niet-selecties moet je aan de coach vragen. Het waren niet de leukste momenten, maar ik heb harder gewerkt en dit is mijn beloning.”

Zes jeugdspelers

De verloren zoon is dus terug. De kans dat hij vandaag nog mag vertrekken, is klein. “Dat zijn dingen die boven mijn hoofd worden beslist”, besloot Saelemaekers. “Zolang ik deze kleuren draag, zal ik alles geven. Ik wil hier blijven, want dit is mijn opleidingsclub. Als je ziet wat we nu doen met de jeugd, weet je dat Anderlecht een grote toekomst heeft. We gaan nog iedereen aankunnen.”

Op het einde van de match stonden er liefst zes paars-witte jeugdspelers op het terrein: Sardella, Dewaele, Sambi-Lokonga, Verschaeren, Amuzu en Saelemaekers. Zonder Kompany brachten die niet het allerbeste voetbal, maar ze wonnen wel. De supporters waren in de zevende hemel en Kompany was enorm opgelucht. “De trainer roept altijd het hardst van allemaal. Hij was héél fier.”