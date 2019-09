Zinedine Zidane begrijpt bondscoach Roberto Martinez niet: “Hij weet dat, wij weten dat”

Koen Casteels is als derde doelman niet beschikbaar voor de EK-interlands tegen San Marino en Schotland. De keeper van Wolfsburg speelde negentig minuten tegen Paderborn, maar na de wedstrijd werd een barstje in het kuitbeen vastgesteld. Dat betekent dat vierde doelman Matz Sels een plaatsje stijgt in de pikorde. Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge vervangt Casteels en wordt zo vierde doelman.

Intussen wond Zinédine Zidane zich in Spanje op over de oproeping van Eden Hazard. “Hazard kan op dit moment niet spelen”, aldus de trainer van Real Madrid. “Hij weet dat, wij weten dat. Ik hoop dat hij niet speelt met België. Dat is het beste voor iedereen. Het zijn nu eenmaal de regels dat hij kan opgeroepen worden, maar ik hoop dat hij er revalideert.”

Ook zijn broer Thorgan Hazard, ook al geblesseerd (rib), werd opgeroepen, maar kwam evenmin in actie bij Borussia Dortmund. Witsel, Kompany, Castagne en Boyata haakten al eerder geblesseerd af.