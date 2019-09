Orkaan Dorian verwoest Bahama’s: “Het gaat hen jaren, zelfs een decennium, kosten om hiervan te herstellen”

De Bahama’s zijn zondagnacht geteisterd door orkaan Dorian, de krachtigste storm die ooit aan land is gegaan aan de Atlantische kust. De schade op de eilandengroep is kolossaal.

Orkaan Dorian, goed voor windstoten tot 290 (!) kilometer per uur, lokaal tot 76 centimeter neerslag, en een stormvloed tot 7 meter hoog laten de Bahama’s in de touwen. De storm rukte daken af, blies wagens om en rukte elektriciteitslijnen af als was het speelgoed. Volgens de directeur-generaal van het ministerie van toerisme is de impact op het land “verwoestend”, al is er geen sprake van dodelijke slachtoffers.

De orkaan van categorie 5 - de vierde al die de VS in de voorbije twee jaar treft na Irma, Maria en Michael - heeft “catastrofale vernielingen” aangebracht op de eilandengroep. Dat meldt een lokale brandweerdienst op Facebook.

“Ik zou momenteel niet graag op het eiland Abaco vertoeven”, aldus Jeff Masters, medestichter van de online weerdienst Weather Underground. “Zij krijgen deze storm 12 tot 15 uur lang over zich, met enkel het oog als rustmoment. Alles op het pad van de storm zal compleet verwoest worden. Het gaat hen jaren, zelfs een decennium, kosten om hiervan te herstellen.”

New video shows catastrophic damage while the eye of Hurricane Dorian passes over the Abaco Islands.



WARNING: Don't go outside while the eye passes over. You may be caught off guard when violent winds return from the opposite direction.pic.twitter.com/BClXtHjdot — BNO News (@BNONews) September 1, 2019

De wind werd maximaal gemeten aan 290 kilometer per uur zondagavond om 23 uur plaatstelijke tijd. Daarmee is het gedeeld de zwaarste storm die ooit aan land is gegaan in de Atlantische Oceaan. Ongeveer 100.000 mensen (op een totale bevolking van 370.000) wonen in het pad van de orkaan.

More footage from the Abaco Islands as the eye of Hurricane Dorian passes over.



Warning: Don't go outside while the eye passes over. Hurricane-force winds will return from the opposite direction.pic.twitter.com/nw05yT73Mp — BNO News (@BNONews) September 1, 2019

WATCH: Damage on the Abaco Islands while the eye of Hurricane Dorian passes over pic.twitter.com/KzdgwvcXa4 — BNO News (@BNONews) September 1, 2019

WATCH: The Abaco Islands amid reports of "catastrophic damage" from Hurricane Dorian pic.twitter.com/ZjBC5p4Nqh — BNO News (@BNONews) September 1, 2019

Evacuatie van 830.000 mensen in VS

Dorian zou nu koers zetten naar de kust van de oostelijke Amerikaanse staat Florida, maar het is momenteel moeilijk te voorspellen met welke kracht de orkaan zal inbeuken op de ‘sunshine state’. “Naast Florida zullen ook South Carolina, North Carolina, Georgia en Alabama heel waarschijnlijk (veel) harder getroffen worden dan voorzien. Dit kondigt zich aan als een van de grootste orkanen ooit. Nu reeds categorie 5. Wees voorzichtig. God zegene iedereen”, tweette president Donald Trump.

Hurricane Watches Expanded Northward Along the East Coast to the Florida/Georgia Border. Here are the 11 PM EDT 09/01 Key Messages for #Dorian. For more info see https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/CYtMosB5et — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2019

De gouverneur van South Carolina Henry McMaster heeft dan ook het bevel gegeven om de kust van de staat te evacueren. De evacuatie van zo’n 830.000 mensen zal maandagmiddag lokale tijd starten. De orkaan wordt niet voor woensdag in de staat verwacht.

“Dit is een zeer zware orkaan, met windsnelheden tot 185 mijl per uur (bijna 300 kilometer per uur) en zelfs tot 220 mijl per uur (meer dan 350 kilometer per uur). Het is de zwaarste en grootste in de moderne geschiedenis en zeker de sterkste die iedereen van ons ooit heeft gezien”, verklaarde McMaster op een persconferentie. “We weten dat niet iedereen gelukkig zal zijn met deze mededeling maar we geloven dat we iedereen in leven kunnen houden.”