Club Brugge -aanvallers scoren niet meer: in de laatste vier matchen was Dennis de enige die een goal maakte

De interlandbreak komt geen moment te vroeg voor Club Brugge. Voor de tweede competitiewedstrijd op rij gooide blauw-zwart thuis twee punten te grabbel. “Ik wil meer gretigheid zien voor doel”, vraagt trainer Philippe Clement. Emmanuel Dennis is zijn enige aanvaller die de laatste vier wedstrijden een doelpunt scoorde.

Het ‘Champions League-duel’ tussen Club Brugge en Racing Genk was er niet eentje om in te blikken en met een strikje om naar de UEFA te sturen. Alleen Club was op niveau in een eerste helft die één kant uitging. In de tweede helft kwam Genk op de bots langszij door een owngoal van Hans Vanaken. Club liet na de belangrijke 2-0 te scoren en mocht nog van geluk spreken dat Aly Samatta tot twee keer toe de 1-2 liet liggen. Na de emoties van de Champions League-kwalificatie is Club in de interlandbreak aan bezinning toe.

Want na de 0-0 tegen Eupen laat blauw-zwart al voor de tweede thuiswedstrijd op rij punten liggen. Beide draws volgden enkele dagen na een Europese kwalificatie. Maar was de vaststelling na Eupen nog dat Club te traag speelde om aanspraak te maken op de zege, dan drong zich gisteren de vraag op waarom het zijn kansen niet beter kon omzetten in doelpunten. “Dit puntenverlies heeft niets met Europees voetbal te maken, wel met efficiëntie”, zei Simon Mignolet, die zijn eerste tegentreffer in de competitie slikte. “Het was leuk geweest om vlak voor de interlandbreak drie punten te pakken, maar punten­verlies tegen Genk kan gebeuren. Het is vooral die match tegen Eupen die op de maag zal blijven liggen. Nu ja, uit die twee matchen kunnen we veel lessen trekken. Je moet die matchen gewoon efficiënt afmaken. Kijk, we hebben tegen de landskampioen gespeeld en zestig minuten ge­domineerd. We hadden gewoon die tweede of die derde moeten maken.”

In de eerste helft lieten Tau (tot twee keer toe), Vormer en Diatta kansen liggen. Okereke scoorde wel, maar gebruikte zijn arm en kreeg geel onder de neus geduwd. Uiteindelijk was het een verdediger – kopbalspecialist ­Simon Deli – die na een vrije trap van Vormer de ban brak voor Club.

Vroeg in de tweede helft trof Vormer de lat en besloot Okereke naast na een uitstekend balletje van de aanvoerder. Ook trainer Philippe Clement stelde vast dat Club twee punten had geschonken aan Genk.

“Het eerste uur was heel goed”, zei de Club-coach. “We waren dominant, bewogen zonder bal, zetten veel druk vooruit en dwongen kansen af. Aan de rust vroeg ik om niet te berusten, maar zo snel mogelijk de 2-0 te scoren. De kansen kwamen er, maar we waren te weinig killers. Ik heb de honger gemist om te scoren. Soms wilden we het te mooi doen. We moeten deze wedstrijd analyseren en meenemen naar het vervolg van de competitie.”

Midweekmatchen

David Okereke is een van de spelers die op zijn honger zit bij Club. De Nigeriaan kende een blitzstart met vier doelpunten in drie competitiewedstrijden, maar staat nu al vijf wedstrijden droog. Ook Tau toonde zich te weinig efficiënt en werd door Clement vroegtijdig naar de kant gehaald. Toch weigerde de Brugse trainer zijn aanvallers voor het blok te zetten.

“Je mag hen niet afrekenen op basis van twee wedstrijden”, zei Clement. “Daarvoor hebben we al veel gescoord. Alleen wil ik wat meer gretigheid zien. Na de wissels zag ik meer vuur in het team”, kon er een complimentje voor Dennis en Openda, maar ook voor linksachter Sobol af.

Video: Photo News

In de derby tegen Cercle op ­14 september krijgen de Club-aanvallers een nieuwe kans. Vorige maand werd de competitiewedstrijd op Charleroi nog uitgesteld, maar Club zal dit najaar met de realiteit van twee tot drie wedstrijden per week moeten leren spelen. “We hebben een zware match gehad op woensdag, maar dat mag geen excuus zijn”, zei Mats Rits. “We hadden het gewoon moeten afmaken en dan praten we hier niet meer over. De interlandbreak komt misschien wel op het goede moment. We hebben een drukke periode achter de rug, waar we vooral lessen uit moeten trekken. Er komt straks een periode aan met veel midweekmatchen: we moeten zien dat we daar ook geen punten gaan verliezen.”