Eerste barstje in het sprookje van Liverpool: “Hij heeft niets verkeerds gezegd, hij keek alleen anders dan normaal”

Er zijn zo van die momenten dat de even brede als witte Colgate-lach van Jürgen Klopp net zo artificieel oogt als die natuurlijke haardos op zijn kruin – ja, de man heeft al aan zich laten sleutelen. Zoals na een 0-3-zege in Burnley, waar een record werd gevestigd, maar iedereen zag hoe Sadio Mané ploegmaat Mohamed Salah verwenste. Een barstje in het sprookje van The Reds, straks tegenstander van RC Genk in de Champions League?

Dertien competitiewedstrijden op rij gewonnen, een verbetering van het record gevestigd in het (laatste) kampioenenjaar 1990. Of Roberto Firmino die als eerste Braziliaan ooit de kaap van vijftig goals in de Premier League rondt. Neen, daar ging het niet over nadat Liverpool de vloer aanveegde met Burnley (0-3). Wat bijbleef was de woede-uitbarsting van Sadio Mané toen hij gewisseld werd voor Divock Origi. Eerst liep hij nukkig tegen de borst aan van Jürgen Klopp, waarna hij foeterend, wild gesticulerend plaatsnam op de bank.

Jürgen Klopp keek het verbaasd aan en probeerde het achteraf onder de mat te moffelen. “Het lag niet aan de wissel. Hij was kwaad, maar meer is het niet”, lachte Klopp zijn hagelwitte tanden bloot. “Sadio kan zijn emoties niet verbergen en dat vind ik prima. Zou hij opnieuw zo reageren? Waarschijnlijk niet, maar het is gebeurd. Hij heeft niets verkeerds gezegd, hij keek alleen anders dan normaal. Iets liep gewoon niet zoals hij wilde.”

Foto: EPA-EFE

Dat laatste was het under-statement van het weekend. Dat Salah een vrijstaande Mané niet aanspeelde en tevergeefs voor eigen succes ging, dat zinde de Senegalees niet. Ook al pikte Mané zijn tweede doelpunt van het seizoen mee, in de topschutterstand telt hij een goal minder dan zijn kompaan. Of hoe de strijd om eigen lof even zijn stoppen deed doorslaan. Twee seizoenen geleden kroonde Salah zich namelijk tot topschutter van de Premier League met 27 stuks, terwijl Mané er toen maar tien maakte. Het voorbije jaar klom de Senegalees echter op tot de productie van Salah en eindigden ze gezamenlijk als topscorer met 22 doelpunten. Mané begreep al snel waarom persoonlijke cijfers zo belangrijk zijn, want Real Madrid trok stevig aan zijn mouw.

Slechts vier passes

“Het is allemaal opgelost. We hebben erover gesproken, niets aan de hand”, suste Klopp nog. Mané die Salah egoïsme verwijt, is als de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Fases waarin de rollen omgedraaid waren, bestaan er genoeg. Dat maakt hen net zo succesvol: het zijn allebei raszuivere goalgetters.

Toch opvallend: tussen Salah en Mané waren er zaterdag slechts vier passes. Een momentopname of een eerste barst in het huwelijk? Gelukkig voor Klopp is er ook Roberto Firmino, nog altijd het cement van de Liverpool-aanval. Op en naast het veld. Hij was er als de kippen bij om Mané zaterdag tot enige kalmte aan te manen met een begripvolle blik. Toen Firmino twee seizoenen geleden een stiftballetje van Mané vlak voor de lijn nog een tikje kon geven, trok hij zijn voet terug. Andere spitsen zouden daar hun goaltje meepikken, maar Firmino is meer ploegspeler dan goaltjesdief, een ontmijner van explosieve situaties die achteraf ook de spanning in de lucht weglachte.

Neen, naar buitenuit maakt niemand zich zorgen. Volgens Klopp is de lucht geklaard. En dus klonk het grijnzend: “Natuurlijk begrijp ik dat jullie journalisten hier een onderwerp van zullen maken. Godzijdank zijn we een week weg door interlands. Dus als jullie erover schrijven, lezen we het toch niet. Na die week zal iedereen het wel vergeten zijn.” Dat zal moeten blijken.