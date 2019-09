CLUBNIEUWS. Anderlecht-jonkie toont zich meteen na negen maanden blessureleed, Standard-spelers leven op hoop

De zesde speeldag in de Jupiler Pro League zit erop. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws

ANDERLECHT. Sambi Lokonga toont zich meteen

Het heeft negen maanden geduurd, maar Albert Sambi Lokonga is terug na een zware knieblessure. Op dertig minuten tijd liet de middenvelder zien waarom Anderlecht geen nieuwe nummer zes wil halen. Hij was een rustpunt aan de bal, behield altijd het overzicht en deed niets verkeerd. “Ik ben echt dolgelukkig. Mijn eerste match, winnen tegen Standard én mijn grote broer (Mpoku, nvdr.)”, aldus Sambi Lokonga. “Ik hoop dat ik nu vertrokken ben en verlost ben van alle blessures. Van mijn knie heb ik geen reactie meer ondervonden, al voel ik wel dat ik nog ritme mis. Hopelijk kan ik nu veel matchen spelen.” (bvv)

Elias Cobbaut en Philippe Sandler stonden voor een vuurdoop, in match 1 zonder speler/coach Vincent Kompany centraal achterin. Cobbaut – de vervanger van Kompany – noch Sandler had het gevoel dat het anders voetballen was. Al viel het wel op: vooral Cobbaut hanteerde vaker de lange bal dan de centrale verdedigers in de vijf voorbije wedstrijden samen.

“Neen, dat had zeker niets te maken met de afwezigheid van Vincent”, lachte Cobbaut. “De wedstrijd leende er zich soms meer toe, want met Thelin hadden we voorin iemand die een kopduel kan winnen. Maar akkoord, voetballend was het niet onze mooiste match. Daartegenover staat dan wel dat we de drie punten pakken en de nul kunnen houden.”

Voor Sandler was het zijn eerste match dit seizoen zonder Kompany naast hem. “Het voelde goed, niet echt anders dan normaal. Maar het was wel raar. Met mijn 22 was ik de oudste verdediger en automatisch ga je dan de jonge jongens wat meer coachen. Misschien had ik nu iets meer verantwoordelijkheid, maar anders ben ik ook bezig met de rest te helpen. Of we contact hadden met hem in het stadion? Neen, ik wist niet eens waar hij zat.” (bvv)

Anderlecht raakt Adrien Trebel voorlopig niet kwijt. Zaterdagnacht sloot de transfermarkt in Saudi-Arabië en Trebel weigerde een uitleenbeurt aan Al Shabab. RSCA had nochtans een akkoord op clubniveau. Vraag is of er vandaag – de laatste transferdag – nog een oplossing wordt gevonden voor de middenvelder. Regelt Mogi Bayat een deal met Nantes, moet Anderlecht Trebels contract ontbinden (en hem een serieuze som meegeven ter compensatie), of blijft het hem gewoon 2,71 miljoen euro per jaar betalen?

Trebel zelf trainde zondagochtend alvast gewoon mee met de U21. Daar liepen ook Nasri en Doku rond, die niet geselecteerd waren tegen Standard. Nasri was nochtans hersteld van zijn ziekte.

Vandaag probeert Anderlecht ook nog oplossingen te vinden voor Saief, Didillon, Chipciu en Thelin.(jug)

STANDARD. Halilovic hoopt op Heerenveen, Cavanda op Italië of Spanje

Op de kantoren van Sclessin rekenen ze vandaag niet op al te veel transferverkeer. Paul-José Mpoku gaf gisteren aan te zullen blijven. Alen Halilovic hoopt nog naar Heerenveen te verkassen. Aangezien Standard de speler zelf huurt van AC Milan, is dat dossier niet eenvoudig. Dit weekend werd een voorstel afgewezen omdat Standard een deel van het loon van Halilovic zou moeten blijven betalen. Afwachten of er vandaag schot in de zaak komt.

Voor andere overbodige spelers is er bitter weinig interesse. Luis Pedro Cavanda heeft lijntjes uitlopen in Spanje en Italië, waar onder meer Parma en Genoa nog een rechtsback zoeken. Zowel een tijdelijke als definitieve transfer is mogelijk, maar tot dusver heeft niemand bij Standard een bod gedaan of zelfs maar geïnformeerd.

Vertrekt er niemand, dan dreigen sommige jongens tot eind december niet meer aan spelen toe te komen. De spelerslijsten voor België én Europa moeten binnenkort ingediend worden en de selectie zit overvol. (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Twee versterkingen op komst?

Waasland-Beveren hoopt zich op de slotdag van de transfermarkt nog te versterken. Zo is doelman Nordin Jackers (21)van kam­pioen Genk in beeld op de Freethiel. De 21-jarige doelman, deze zomer nog actief op het EK voor beloften in Italië, wil dit seizoen meer speel­minuten op het hoogste niveau verzamelen. De Oost-Vlamingen hopen ook nog steeds Louis Verstraete (20) bij AA Gent weg te plukken op definitieve basis. De Italiaanse spits Francesco Forte (26) staat dan weer dicht bij een akkoord met een ­Italiaanse tweedeklasseer.