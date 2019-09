Brussel -

Videobeelden van een vechtpartij in het treinstation Brussel-Zuid doen sinds donderdag de ronde op sociale media. Op de beelden is te zien hoe een groep mannen een robbertje uitvecht op een perron in het station, waarbij één man op de sporen belandt. Op een andere video is te zien hoe toegesnelde agenten de vechtende mannen arresteren.