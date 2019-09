15 dagen rijverbod en boete van 1.600 euro, maar geen alcoholslot voor Kris Van Dijck (N-VA) na ongeval onder invloed

Dessel - Kris Van Dijck (N-VA) krijgt een rijverbod van 15 dagen en een boete van 1.600 euro voor het ongeval dat hij begin juli veroorzaakte in dronken toestand. De voormalige voorzitter van het Vlaams Parlement krijgt wel geen alcoholslot opgelegd. Dat heeft de politierechter in Turnhout beslist.

Van Dijck botste begin juli met zijn auto tegen een geparkeerde aanhangwagen na een avondje op café in Dessel, waar hij burgemeester is. Hij blies vervolgens drie keer zoveel als toegelaten, uit de bloedtest bleek vervolgens dat hij 2,5 uur na het ongeval nog altijd 1,42 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd toen voor zes uur ingetrokken. Na de feiten vertelde Van Dijck dat hij “diep beschaamd” was: “Dit had nooit mogen gebeuren.”

Het Openbaar Ministerie vroeg donderdag tijdens een eerste zitting in de politierechtbank van Turnhout om een rijverbod van 15 dagen, een boete van 1.600 euro (waarvan de helft met uitstel) en een alcoholslot gedurende een jaar. De rechter ging in met die eerste twee eisen, maar legde Van Dijck geen alcoholslot op.

De rechtbank hield namelijk rekening met het schuldinzicht van de beklaagde. “Een rijverbod is op zijn plaats. Alcohol vergroot manifest de kans op ongevallen, wat in deze helaas eens te meer bewezen is”, aldus de politierechter. “De beklaagde mag zich gelukkig prijzen dat het ongeval enkel materiële schade heeft veroorzaakt.”

De eigenaars van de aanhangwagen krijgen een schadevergoeding van 1.032 euro voor de vernielde aanhangwagen, schade in hun voortuin en administratiekosten.

Anderhalve week na het ongeval moest Van Dijck opstappen als Vlaams Parlementsvoorzitter. Zijn imago had al een deuk gekregen door het dronken rijden, maar zijn positie werd onhoudbaar nadat er op de Vlaamse feestdag een verhaal gelekt was over uitkeringsfraude met een escortdame.

