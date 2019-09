Leerling-piloot moet vliegtuig bij allereerste vlucht landen: “Ik probeer hem recht te houden, maar hij valt iedere keer weer”

Het was een bewogen les voor leerling-piloot Max Sylvester: de Australiër zette al bij zijn allereerste vlucht een kleine Cessna veilig aan de grond, nadat zijn instructeur plots bewusteloos raakte.

Volgens Australische media meldde de dertiger zich zaterdag bij de verkeersleiding om te zeggen dat zijn vlieginstructeur tijdens de vlucht plotseling bewusteloos was geraakt. Met behulp van een vliegloods lukte het de leerling om zijn toestel veilig aan de grond te zetten op een kleinere luchthaven van de westelijke Australische grootstad Perth.

De leerling bleek merkwaardig kalm te zijn toen hij ontdekte dat zijn instructeur bewusteloos was, zo bleek uit het radioverkeer tussen Sylvester en de verkeersleiding van de luchthaven Jandakot. Over de man vertelde hij: “Hij leunt over mijn schouder. Ik probeer hem recht te houden, maar hij valt iedere keer weer.”

Vraagt de verkeersleiding: “Weet u met een vliegtuig om te gaan?”. Antwoord: “Dit is mijn eerste les.” De loods probeerde dan het groentje moed in te spreken. “U doet het echt zeer goed. Ik weet dat dit echt stressvol is (...) Wij zullen u helpen de grond te bereiken.”

Veiligheidshalve rukten de brandweer en een ziekenwagen uit. Maar die bleven werkloos: volgens ooggetuigen, onder wie de echtgenote en drie kinderen van Sylvester, lukte de leerling-piloot een zo goed als perfecte landing.

Als hoofd van de vliegschool zei Chuck McElwee zoiets in dertig jaar niet te hebben gezien. “Dat het zo goed afloopt is wat je hoopt. En deze keer lukte het.”

De instructeur werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is stabiel, meer is niet geweten.