Doek valt dan toch voor West-Vlaamse school met één leerling: enige ingeschreven kleuter trekt naar nabijgelegen hoofdschool

Alveringem - Het nieuwe schooljaar gaat vandaag van start, maar niet in de dorpsschool van Gijverinkhove, deelgemeente van het West-Vlaamse Alveringem. De enige ingeschreven kleuter trekt richting hoofdschool in Alveringem, de gebouwen in Gijverinkhove staan dit schooljaar leeg voordat de school wellicht definitief verdwijnt.

Gijverinkhove is een landelijk dorpje van enkele honderden inwoners. Er is nog slechts één school voor kleuters. “Er is slechts één kindje ingeschreven”, zegt Jan Candaele, directeur van de vrije basisschool Alveringem, die ook afdelingen heeft in Alveringem en Stavele. De kleuter, die alleen in de school dreigde te vertoeven, trekt nu naar de hoofdschool van Alveringem. “Het is pedagogisch meer verantwoord om alles in te richten in de hoofdschool”, aldus Candaele eerder.

Zo komt de afdeling in Gijverinkhove, met twee lokalen op de benedenverdieping en een speelplaats, leeg te staan. De vestiging blijft dit schooljaar nog bestaan. Als tegen 1 februari 2020 de opgelegde norm van zes kleuters niet gehaald wordt, valt het doek definitief.

“Een dorpsschool die verdwijnt, is altijd een verlies, maar we flirten hier al een tiental jaar met de norm van zes kleuters en de laatste jaren halen we het doorgaans niet”, vervolgt de directeur. “Zonder het cadeau van minister Crevits (CD&V) zou deze afdeling vorig jaar al gesloten zijn. Dit is nochtans een leuke school. Ouders verhuizen jongere broers en zussen van kleuters die overgaan naar de lagere school vaak mee naar de hoofdafdeling in Alveringem. Dat is één van de belangrijkste oorzaken van het dalend aantal kleuters. We garanderen ook het vervoer richting Alveringem, een rit van een tiental minuten. De kinderen worden door de schoolbus afgehaald en gevoerd tot bij hun woning.”

Het pand wordt momenteel gehuurd door de school. De bovenverdieping wordt gebruikt door het Dorpshuis, een vzw die instaat voor de lokale kermis en verenigingsactiviteiten. “We kunnen voorlopig enkel afwachten wat er met het pand zal gebeuren. Volgend jaar vieren we er ons dertigjarig bestaan”, klinkt het bij de vrijwilligers.

