Je stond vanmorgen niet in de file: “Start van schooljaar is niet, zoals velen denken, de start van het fileleed”

De zomervakantie zit erop voor het basisonderwijs, maar op de snelwegen in ons land was daar maandagochtend niets van te merken. Integendeel zelfs. “Het was een héél rustige ochtend”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Een verrassing noemt hij dat niet. “Mensen denken dat het begin van het schooljaar ook het begin van het fileleed is, maar dat is niet zo.” Hij ziet wel een ander scharniermoment.