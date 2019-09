Moet Alabama nu vrezen voor orkaan Dorian? Volgens experts niet, volgens president Trump wel

Het zuidoosten van de Verenigde Staten maakt zich op voor storm Dorian. Die orkaan van categorie 5 zaaide al dood en vernieling op de Bahama’s, en wordt woensdag in de VS verwacht. Waar precies, dat hangt ervan af wie je gelooft: Donald Trump of de weerlui van de National Weather Service...

Trump liet zondag een eerste keer noteren dat (onder andere) Alabama zich moest opmaken voor de “catastrofale” storm, omdat de staat “waarschijnlijk (veel) harder dan verwacht getroffen zou worden”.

In addition to Florida - South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019

Die stelling werd echter snel ontkend door de National Weather Service, die liet weten dat de staat “GEEN gevolgen van Dorian” zou ondervinden.

Alabama will NOT see any impacts from #Dorian. We repeat, no impacts from Hurricane #Dorian will be felt across Alabama. The system will remain too far east. #alwx — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) September 1, 2019

Desondanks herhaalde Trump zijn uitspraak later op de dag nog eens op een persconferentie. “De storm zal misschien ook een beetje van de fantastische staat Alabama treffen. Minstens voor hevige wind en misschien zelfs meer dan dat, het zou zomaar kunnen. ... Daarom: Alabama, wees aub voorzichtig.”

Categorie 5

Op dezelfde persconferentie herhaalde Trump ook nog eens zijn verbazing over de “monsterlijke” grootte van de storm. De Amerikaanse president had naar eigen zeggen nog nooit gehoord van een orkaan van categorie 5. Bizar, want Trump sprak in het verleden al meermaals over stormen van categorie 5.