Vincent Kompany gaf na zege tegen Standard speech aan fans op café: “Ik had veel opties, maar koos met mijn hart om terug te komen”

Ongezien is het. Vincent Kompany is zondagavond, na de eerste zege van het seizoen - uitgerekend tegen aartsrivaal Standard - nog hoogstpersoonlijk langs supporterscafé ‘Le But’ tegenover het Lotto Park gegaan. De speler-trainer gaf er onaangekondigd een speech aan een paar tiental aanwezige fans, én trakteerde hen meteen op een tournée générale. “Wat er ook gebeurt, ik ben net als jullie supporter.”

Kompany, die door zijn blessure en het feit dat hij geen trainersdiploma heeft de wedstrijd van in de loges volgde, besloot zondagavond na de zege tegen Standard nog af te zakken naar supporterscafé ‘Le But’. Tot jolijt van het paar tiental nog aanwezige fans sprak ‘Vince The Prince’ de massa toe. Hij vertelde daarbij hoe hij een echt Ketje is, en had het zelfs over de bus die hij steevast naar de club nam - lijn 47.

“Blijf ons steunen”, vroeg Kompany de fans. “Elke dag werk ik met die jonge spelers, en zij verdienen al jullie steun. Het zijn jongens met een Anderlecht-hart. Zij geven alles, elke dag opnieuw. Nooit zijn ze gestopt met voetballen. Ze zijn altijd blijven geloven in onze principes. We hebben niet elke match gewonnen, maar we hebben wel in elke match gevoetbald. En als we gisteren misschien niet alles gewonnen hebben, dan zullen we morgen meer winnen.”

Afsluiten met een rondje voor iedereen

De sterke man van het nieuwe paars-wit benadrukte ook dat hij niet zomaar naar Anderlecht is afgezakt. “Ik had veel opties op het eind van mijn tijdperk bij Manchester City. Maar ik heb er met mijn hart voor gekozen om terug naar hier te komen. Het is niet de makkelijkste uitdaging, maar ik wilde het doen en ik wilde het doen met mijn hele hart. En wat er ook gebeurt, ik ben net als jullie supporter. Ik ga alles, alles, alles geven. En vandaag kloppen we Standard. Tournée générale!”

Hoeft het nog gezegd dat de fans hem op handen droegen?