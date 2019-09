Mechelse politie neemt wagen van dronken bestuurder met levenslang rijverbod in beslag

Mechelen -

De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft dit weekend tijdens nachtelijke controleacties het rijbewijs van zeven bestuurders voor 15 dagen ingetrokken wegens alcohol en/of drugs in het verkeer. Bij een achtste betrapte bestuurder was dat onmogelijk, aangezien de man al een levenslang rijverbod had. De politie nam wel op bevel van de parketmagistraat zijn voertuig in beslag.