Duits reddingsschip met migranten vaart onwettig Italiaanse wateren in: “Noodsituatie na hevig onweer”

De kapitein van een Duits reddingsschip met meer dan honderd migranten heeft een verbod om Italiaanse wateren binnen te varen naast zich neergelegd door een noodsituatie aan boord uit te roepen.

Een woordvoerder van de benefietorganisatie ‘Mission Lifetime’, die het werk van het schip Eleonore steunt, zei dat zo’n verbod niet van toepassing is als er levens op het spel staan. De boot is op weg naar de Siciliaanse haven Pozzallo.

Volgens Seegezwitscher, een Twitter-account die bericht over wat er zich op de Eleonore afspeelt, is het schip reeds benaderd door de Italiaanse douane. Tevens luidt het dat kapitein Claus-Peter Reisch de noodtoestand heeft uitgeroepen na acht dagen op zee met de geredden te zijn geweest en nadat bij een hevig onweer water over het dek was gekomen.

There are heavy thunderstorms. Everyone is wet, people are now brought into the kitchen, the hospital, crew room and every possible shelter. The vessel is in a state of emergency, according to the captain. #Eleonore — Seegezwitscher (@seacoverage) September 2, 2019

A thunderstorm with heavy rain has hit the people on board the #Eleonore. The captain @ClausReisch has declared a state of emergency. The MRCC Rome has just now, after an urgent request, denied to enter Italian territorial waters. https://t.co/XOlqVV3XrQ — Seegezwitscher (@seacoverage) September 2, 2019

Trotz Verbot: #Eleonore ist aktuell in italienischem Hoheitsgewässer & nimmt Kurs auf den Hafen von #Pozzallo. Kapitän @ClausReisch hat nach 8 Tagen auf See mit über 100 geretteten Menschen heute früh nach einem schweren Gewitter den Notstand ausgerufen. Das Deck war überflutet. pic.twitter.com/UHNhu31wwq — Seegezwitscher (@seacoverage) September 2, 2019

Die Guardia di Finanza kommt mit einem Schnellboot an die #Eleonore heran. pic.twitter.com/BnDOCzLmRm — Seegezwitscher (@seacoverage) September 2, 2019

Italië heeft draconische maatregelen genomen tegen missies om migranten te redden. Wie het verbod naast zich neerlegt de territoriale wateren binnen te varen riskeert boetes tot een miljoen euro.

De man achter die maatregelen is de extreemrechtse leider en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Maar naar verwachting verliest hij binnen enkele dagen zijn job vanwege een regeringswissel. Desondanks heeft hij gezegd vastberaden te zijn tegen de Eleonore. “Wetten en grenzen dienen geëerbiedigd (...) en ik doe en ik zal alles doen om Italië te verdedigen.”