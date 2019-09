Nederlandse rechter verplicht lagere snelheidslimieten op autosnelweg uit milieuoverwegingen

De Nederlandse overheid mag de maximumsnelheid op vier snelwegen in het land niet verhogen. Dat is het gevolg van een rechterlijke uitspraak die bepaalde natuurgebieden wil beschermen tegen meer schadelijke stikstofuitstoot.

De Nederlandse overheid wilde de snelheid op vier snelwegen in het land verhogen van 100 naar 130 kilometer per uur. Maar omwille van de zogeheten PAS-uitspraak, die zegt dat er geen beslissingen mogen genomen worden die de uitstoot van stikstof rond beschermde natuurgebieden verhogen, gaat dat feest niet door.

Het gaat met name om op vier trajecten rond de Veluwe, een natuurgebied in het oosten van het land, waar de snelheid weer wordt verlaagd naar 120 km per uur.