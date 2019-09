Waalse Jeroen Meus ging in Thailand God zoeken, maar leidt er nu stripteaseclub

Lang, slank, blond, een god in de keuken en een vedette op tv. De Waalse sterrenchef Max Dienst (26) had het allemaal. Maar in juli brak hij met alles om in Thailand God te gaan zoeken. Amper twee maand later is God niet gevonden, maar leidt Max er wel … een stripteaseclub.

Kijkt u wel een naar de Waalse tv?Dan is de kans groot dat u er Max Dienst al eens zag. Hij was de publiekslieveling van de tv-kookwedstrijd Top Chefs. Hij won de wedstrijd niet maar wel een eigen kookprogramma: Max&Fanny. Een soort Dagelijkse Kost met Fanny Jandrain. Eerst een grote hit op RTBF, nu succesvol op het digitale plateau.

Fanny en Max Foto: Youtube.

Max Dienst is grappig, groot en getalenteerd. Hij leerde de stiel in het sterrenrestaurant Le pieds dans le plat in Marenne. Zijn vader Jean-Michel deed er de stoof, Max hield zich vooral bezig met de presentatie van de gerechten. Samen haalden ze in 2017 een Michelinster.

- lees verder onder de video -

Maar twee maanden geleden werd het plots allemaal te veel voor Max. Hij wilde een cleane break maken om zich eens volledig te resetten. Max zei het met zoveel woorden aan Sudpresse: “Ik moet me eens helemaal gaan herbronnen. Ik verlaat België en ga in Thailand God zoeken.”

Nu kwam Sudpresse erop uit dat Max de queeste naar God heeft verlaten en manager is geworden van de stripclub Queen Club Agogo in de bekende badplaats, maar ook wel seksstad Pattaya.

Onthouding

“Ik heb God hier inderdaad niet gevonden”, zegt de chef-kok. “Ik heb ondertussen wel al geleerd dat een leven vol onthouding niets voor mij is.”

Max heeft zich dan maar volop in het uitgaansleven gestort. En daar herkenden ze hem van zijn vorige passages. Via een gemeenschappelijke kennis kwam hij in contact met de bazin van stripclub Queen Club Agogo.

Robin Hood

“Die dame wilde samen met mij een restaurant openen. Maar dat zei me niets: ik was uit België weggegaan om hier iets totaal nieuw te beginnen. Dus een restaurant opstarten? Nee, bedankt.” Maar de dame had nog een tweede voorstel: de 70 danseressen van de stripteaseclub managen. En dat zei Max wél iets. Managen, dat had hij ook in de keuken van zijn vader geleerd.

“Ik moet ervoor zorgen dat de club draait en de meisjes zich hier goed voelen. Hier moeten ze enkel maar dansen. Wat ze daarbuiten doen, is hun zaak”, zegt Max Dienst in Sudpresse. ’s Avonds zit hij in Queen Club Agogo . Overdag houdt hij zich bezig met de menukaart van restaurant Robin Hood.