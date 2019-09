Omstreden Britse prins Andrew komt vandaag naar België

Brugge - De Britse prins Andrew, die al enkele weken in het oog van de storm staat door zijn banden met de Amerikaanse miljardair en kindermisbruiker Andrew Epstein, komt maandag naar België. Hij neemt samen met prins Laurent deel aan de herdenking van de bevrijding van Brugge tijdens de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden.

De 59-jarige Andrew is de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth. Hij raakte de afgelopen weken meer en meer verwikkeld in het schandaal rond Epstein. Zo zou hij hebben meegevlogen met de ‘Lolita Express’, Epsteins beruchte privéjet waarin meermaals kindermisbruik zou hebben plaatsgevonden. Eerder verklaarde de Amerikaanse Virginia Roberts Giuffre op het proces tegen (het prostitutienetwerk van) Epstein dat ze in 2001 – toen ze zeventien was – op vraag van Epstein drie keer seks had met de prins. Een ander meisje beweert dat de jongere broer van kroonprins Charles in 2001 haar borst zou hebben betast en uit gelekte e-mails blijkt dat Andrew in een appartement van Epstein in New York “een voetmassage kreeg van twee jonge, goedgeklede Russische vrouwen”.

LEES OOK. Het net sluit zich rond prins Andrew: wat deed hij met Miss Rusland in privéjet van Jeffrey Epstein? (+)

Andrew zelf ontkent niet alleen alle beweringen, hij verklaart ook dat hij nooit geweten heeft dat Epstein, met wie hij al jaren bevriend was en met wie hij vaak samen mee op pad ging naar Thailand en Saint-Tropez, zich bezondigde aan seksueel misbruik. De prins geeft wel toe dat hij een fout heeft gemaakt door contact te houden met de voormalige zakenbankier, nadat die in 2008 al eens veroordeeld werd voor betaalde seks met een minderjarige.