Een 29-jarige motorrijder uit de Nederlandse stad Utrecht is onlangs in zijn woonplaats betrapt op een forse snelheidsovertreding. De man scheurde met 163 kilometer per uur over de Beneluxweg, een weg waar 50 kilometer per uur is toegestaan.

Volgens de politie zei de motorrijder dat hij “zijn motor even wilde opendraaien”. Zijn motor is in beslag genomen. De Utrechtenaar is zijn rijbewijs kwijt en kan rekenen op een forse boete.