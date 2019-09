Nederlandse regering onder spanning na voorstel over euthanasie bij “voltooid leven”

In Nederland wil de links-liberale regeringspartij D66 vaart zetten achter een voorstel dat stervenshulp bij ‘voltooid leven’ mogelijk moet maken. Dat valt niet goed bij de christelijk-sociale ChristenUnie, een van de drie coalitiepartners van D66 in de regering-Rutte.

Premier Mark Rutte staat aan het hoofd van een regering met zijn eigen rechts-liberale VVD, het sociaaldemocratische CDA, D66 en de ChristenUnie. Met slechts vijf zetels in de Tweede Kamer is die laatste partij de kleinste coalitiepartner, maar Rutte heeft die zetels nodig om in het parlement aan een meerderheid te geraken.

In de Tweede Kamer heeft CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers “verbaasd” en met “lichte irritatie” kennisgenomen van het voornemen van D66-Kamerlid Pia Dijkstra om haar wetsvoorstel met betrekking tot voltooid leven begin volgend jaar in te dienen. De partij lijkt zich daarmee niet aan gemaakte afspraken te houden, zegt hij.

De regering Rutte III onderzoekt momenteel de behoefte aan stervenshulp bij oudere mensen die levensmoe zijn. “We hebben afgesproken dat we daarop wachten voordat er verdere stappen worden gezet”, aldus Segers. Als een coalitiepartner op zo’n gevoelig terrein afspraken schendt, “is dat niet goed voor de onderlinge verhoudingen”.

Ook CDA-voorman Pieter Heerma wil eerst afwachten wat het nog lopende onderzoek oplevert. “Waardig ouder worden is een heel serieus onderwerp dat ons uiteindelijk allemaal raakt”, zegt hij. “Dan lijkt het mij verstandig niet over een nacht ijs te gaan.”

D66-leider Rob Jetten vindt evenwel dat “een beetje meer actie” geen kwaad kan. “Het kabinet is hier al anderhalf jaar mee bezig, het zou goed zijn als dat onderzoek er op een gegeven moment ook ligt.”

Ook Pia Dijkstra zelf dringt aan op meer tempo bij verantwoordelijk minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. “De minister voelt de urgentie duidelijk minder dan ik”, zegt ze in het Algemeen Dagblad. “Mensen op hoge leeftijd die gaan lijden aan het leven, moeten de gelegenheid krijgen om op een zelfgekozen moment te overlijden.” Het zal volgens Dijkstra hoe dan ook wel even duren voordat het voorstel wordt aangenomen. “Zo’n plan vergt veel overleg en discussie in het parlement. Het is geen wet die je er even snel doorheen jast.”

Ook in België is euthanasie bij mensen die levensmoe zijn of een naar eigen aanvoelen ‘voltooid leven’ hebben gehad nu niet mogelijk.