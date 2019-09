Vers vlees is belangrijkste uitvoerproduct van Vlaamse landbouw

Vlaanderen heeft vorig jaar opnieuw meer landbouwproducten uitgevoerd dan er moesten worden geïmporteerd. Het handelsoverschot bedroeg 6,4 miljard euro. Het belangrijkste uitvoerproduct is vers vlees, de belangrijkste afzetmarkt is Frankrijk. Dat blijkt uit het rapport “De Vlaamse agrohandel in 2018” dat maandag werd gepubliceerd door het Departement Landbouw en Visserij.

De handelsbalans van Vlaamse landbouwproducten is al meerdere jaren positief. Vorig jaar werd er voor 38,4 miljard euro uitgevoerd en voor 32 miljard euro ingevoerd. Dat geeft een handelsoverschot van 6,4 miljard euro, 5 procent meer dan in 2017 en ruim een kwart meer dan in 2016.

Vers vlees staat met ruim 2,8 miljard euro helemaal bovenaan de lijst van voornaamste exportproducten, net voor zuivelproducten (net geen 2,8 miljard) en cacaoproducten (ruim 2,5 miljard). Tweeëntachtig procent van de uitvoer gaat naar andere landen binnen de Europese Unie. Frankrijk is de belangrijkste afzetmarkt (7,4 miljard euro), net voor Nederland (7,3 miljard euro). De Verenigde Staten en China zijn de belangrijkste afzetmarkten buiten de EU (respectievelijk 915 en 585 miljoen euro).

Wat de invoer van landbouwproducten in Vlaanderen betreft, gaat het vooral om zuivelproducten (2,5 miljard euro), vers fruit (2,3 miljard) en cacaoproducten (1,4 miljard). Bijna drie kwart van de invoer komt van een andere EU-lidstaat. Nederland is de belangrijkste leverancier (bijna 9 miljard euro), voor Frankrijk (5,5 miljard) en Duitsland (3,1 miljard).

Vlaanderen boekt het grootste agrohandelsoverschot met Duitsland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Luxemburg. Met Nederland en Brazilië is er daarentegen een stevig handelstekort.