Verdediger veroorzaakt drie (!) penalty’s in één match… telkens door een overtreding op dezelfde speler

Sebastian Coates heeft zaterdagavond geen al te beste beurt gemaakt voor de Portugese topclub Sporting. De Uruguayaanse verdediger veroorzaakte maar liefst drie penalty’s, telkens door een overtreding op dezelfde speler, Mehdi Taremi.

Coates’ eerste overtreding bezorgde tegenstander Rio Ave een vroege voorsprong. Sporting slaagde er daarna in die 0-1 achterstand nog om te buigen in een 2-1 voorsprong, maar in de laatste vijf minuten beging de verdediger van Sporting nog eens twee penaltyfouten.

Tot overmaat van ramp werd elke strafschop keurig omgezet én kreeg Coates bij zijn laatste vergrijp een tweede gele kaart onder de neus. Zijn team ging met 2-3 de boot in en élk tegendoelpunt kwam er door een penaltyfout van de 35-voudige international. Van een slechte werkdag gesproken...