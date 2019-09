Roemeense bokskampioen betrokken bij koperdiefstal in Willebroek

Willebroek - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen zijn maandag drie Roemenen verschenen die beschuldigd worden van koperdiefstal. Een van hen is nationaal kampioen boksen en riep zijn sport aan als reden om zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar zijn thuisland. Het parket vroeg tien maanden cel voor de drie.

De drie mannen werden op 8 augustus betrapt in een bestelwagen in de buurt van het station van Willebroek. Daar werd kort voordien een storing op het treinnet vastgesteld door de spoorwegpolitie. In de bestelwagen werd een grote hoeveelheid afgesneden koperkabels aangetroffen. De mannen beweerden dat ze die kabels hadden meegebracht uit Roemenië. Achteraf gaven ze toe dat ze die afgesneden kabels overdag hadden zien liggen en ‘s nachts besloten terug te gaan om ze te stelen. Ze beweren zelf niets te hebben afgesneden, in het voertuig werd ook geen snijmateriaal aangetroffen.

Een van de mannen, nationaal kampioen boksen in zijn land, beweert niet geweten te hebben wat de anderen van plan waren en wil graag zo snel mogelijk naar zijn thuisland terugkeren. “Mijn cliënt is bokskampioen en heeft in Roemenië een belangrijke kamp in oktober”, klonk het maandag. “Hij moet zijn trainingen zo snel mogelijk hervatten en wil zijn carrière verderzetten. Hij was zelf niet betrokken bij de diefstallen en is in de wagen blijven zitten, zijn enige fout is dat hij een wagen heeft gehuurd en zijn vrienden heeft vertrouwd.” De man zit sinds de feiten in de gevangenis van Mechelen, waar hij de verantwoordelijkheid kreeg over de fitnessruimte en medegedetineerden helpt om fit te blijven.

Het parket vraagt de mannen te bestraffen met tien maanden cel, de rechtbank vonnist op 16 september.