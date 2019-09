Europese industrie krimpt en doet vrees voor wereldwijde recessie toenemen

De Europese industrie is in augustus in een recessie gebleven. De onzekerheid rond de brexit en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China wegen op het vertrouwen. De inkoopmanagersindex van marktonderzoeker Markit voor de industrie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 47,0 punten, tegenover 46,5 punten in juli, of het laagste niveau in 6,5 jaar.