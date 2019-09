Vrouw sterft nadat ze in ijskoude water blijft liggen omdat MUG-arts dacht dat ze al dood was

Eeklo / Lovendegem - Een dokter uit Eeklo stond maandag al voor de tweede keer in zijn carrière voor rechter voor de dood van een patiënt. De spoedarts verklaarde in 2017 een vrouw dood terwijl ze nog leefde. Het slachtoffer, dat uren in ijskoud water lag, overleed enkele uren later alsnog.

Madeleine Vermeire (87) belandde in november 2017 in Zomergem in kanaal De Lieve. Passanten die het slachtoffer zagen, belden meteen de hulpdiensten. Een MUG-arts die ter plaatse kwam, verklaarde het slachtoffer dood. Toen het lichaam van de vrouw anderhalf uur later uit het koude water werd gehaald, bleek Madeleine Vermeire nog te leven. Ze overleed nadien in het ziekenhuis aan de gevolgen van onderkoeling.

Spoedarts Eric V. die de vrouw dood verklaarde, stond maandag terecht voor schuldig verzuim, onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. Het parket vorderde zes maanden cel, eventueel met uitstel, en een boete van 4.000 euro. “Er is een causaal verband tussen de dood van het slachtoffer en de tijd die ze extra in het water heeft gelegen omdat de arts een inschattingsfout maakte”, zegt het parket. “Hij had er rekening mee moeten houden dat het slachtoffer misschien niet meer reageerde door onderkoeling.” De arts gaf toe dat hij zich waarschijnlijk heeft vergist: “Ik dacht dat de vrouw met haar gezicht in het water lag, maar ik was misleid door de kap die ze aanhad.”

De rechtbank doet uitspraak in deze zaak op 16 september. Als de arts schuldig wordt bevonden, is dat al de tweede keer in zijn carrière. In 2009 werd hij, als anesthesist, veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de dood van een rugpatiënt. Die kreeg een verkeerde inspuiting, waarna de man als een plant moest leven en uiteindelijk overleed. De rechtbank oordeelde toen dat dokter Eric V. bij de patiënt had moeten blijven, hem aan een monitor had moeten leggen en dat andere artsen zorgvuldiger zouden hebben gehandeld.