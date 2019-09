Premier Georgië neemt ontslag: “Opdracht volbracht”

In Georgië heeft premier Mamuka Bakhtadze maandag zijn ontslag aangekondigd. Hij heeft naar eigen zeggen zijn opdracht als eerste minister volbracht. Georgië kwam begin deze zomer nog in het nieuws vanwege de protesten tegen de regering, die als pro-Russisch geldt.

Bakhtadze kondigde zijn ontslag aan op Facebook. Hij had zichzelf tot doel gesteld “een strategisch kader voor de ontwikkeling van het land” te ontwikkelen. Iets wat hij nu dus gerealiseerd zou moeten hebben. In zijn bericht bedankte Bakhtadze ook Bidzina Ivanichvili “voor het vertrouwen”. Hij staat aan het hoofd van de regerende partij Georgische Droom en geldt als de echte machthebber van de voormalige Sovjetrepubliek.

Dinsdag zou bekendgemaakt worden wie Georgische Droom naar voren schuift als nieuwe eerste minister. Volgens Georgische media is de invloedrijke binnenlandminister Georgi Gakharia een grote kanshebber. Hij was eind juni het mikpunt van de volksprotesten omdat hij een eerdere manifestatie voor het parlement in Tbilisi hardhandig uiteen had gedreven.