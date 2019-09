Ajax-ster Donny van de Beek heeft een nieuw lief: de dochter van legende Dennis Bergkamp

Donny van de Beek (22) ligt momenteel in de lappenmand met een blessure aan de hamstrings. Pech dus voor een van de sterren van Ajax, die ondanks vermeende interesse van Real Madrid en Tottenham in Amsterdam gaat blijven. Gelukkig gaat het op liefdesvlak wél goed met de middenvelder. Van de Beek is sinds kort namelijk samen met Estelle Bergkamp (22). Jawel, de dochter van legende Dennis Bergkamp, die zelf het mooie weer maakte bij de Nederlandse club en later natuurlijk Arsenal. Van de Beek liet zich afgelopen weekend overigens opvallen door tussen de Ajax-fans te gaan kijken naar de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.