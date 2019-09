SJOTCAST. De opmars van Essevee, de terugkeer van Diagne en wodka in de kleedkamer. In aflevering 6 gaan we op bezoek bij Bossut!

De competitie is volop bezig dus blijft Sjotcast niet achter. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen chef Gert Gysen, voetbalredacteur Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In aflevering 6 viert het drietal de terugkeer van den Balotelli van den Aldi naar onze contreien, gaat het op zoek naar de wodka in de kleedkamer van Zulte Waregem en vertelt gast Sammy Bossut waarom Francky Dury geen droge worsten meer kan verdragen.

Bossut in gesprek met de gastheren van de Sjotcast op het oefencomplex van Zulte Waregem. Foto: Peter Malaise

Sjotcast: elke maandag om 16u

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het tweede seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16u.

