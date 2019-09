Personeel Fnac legt werk neer na 26 ontslagen

Bij winkelketen Fnac is sociale onrust uitgebroken nadat de directie 26 medewerkers heeft ontslagen. In de vestiging van Wijnegem heeft het personeel het werk neergelegd en in die van het Brusselse winkelcentrum City 2 is eveneens een protestactie aan de gang.

De directie van Fnac had eind februari tijdens een buitengewone ondernemingsraad al haar intentie aangekondigd om 57 van de 456 banen te schrappen in de elf winkels in België. Onderhandelingen met de vakbonden in het kader van de procedure-Renault sprongen echter af en de directie besliste om 26 werknemers te ontslaan. Die ontslagen zijn op 21 augustus meegedeeld aan de personeelsvertegenwoordigers, preciseert de directie. De betrokken werknemers hebben nu hun ontslagbrief ontvangen.

“In Wijnegem kregen de twee mensen die ontslagen zijn, de opdracht om meteen de winkel te verlaten. Dat gebeurde onder begeleiding van de bewakingsagenten”, zegt Wouter Parmentier van de christelijke vakbond. “Daarop heeft het winkelpersoneel het werk neergelegd. Hun plaats is ingenomen door kaderpersoneel.” Soortgelijk tafereel in de Fnac in City2, waar zes mensen hun ontslagbrief kregen. “Het personeel is erg ontevreden over de keuze van de ontslagen en de geviseerde personen”, zegt Laurent Gerriti Gerbi van de socialistische vakbond. Zo zijn twee vakbondsafgevaardigden betrokken, wat gezien wordt als een “afrekening door de directie”, aldus de vakbondsman.

De andere winkels lijken vooralsnog niet getroffen te zijn door acties. In vijf van de elf Belgische Fnac-winkels vallen geen ontslagen. Het gaat om de vestigingen van Brugge, Aalst, Leuven, Charleroi en Louvain-la-Neuve. Dinsdag is een vergadering gepland tussen directie en vakbonden.