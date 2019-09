Schip vat vuur voor kust van Californië: “34 doden”

Het zou gaan om een schip van ongeveer 20 meter lang. De kustwacht liet op Twitter weten dat een reddingsoperatie aan de gang is. Andere bronnen, zoals Fox News, spreken al van 34 doden en vijf geredde opvarenden.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd