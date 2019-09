Bolsonaro weigert nog met ‘Franse’ Bic te schrijven (maar vergeet één klein detail)

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die al een tijdje een verbaal robbertje aan het uitvechten is met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron, weigert voortaan nog documenten te ondertekenen met een Bic, “omdat dat een Frans merk is”. Alleen vergat hij daarbij één klein detail...

De Braziliaanse en de Franse president vlogen elkaar de voorbije dagen meermaals in de haren naar aanleiding van de zware bosbranden die grote delen van het Amazonewoud in de as leggen. En daarbij ging het er al eens persoonlijk aan toe, getuige de denigrerende Facebookpost van Bolsonaro over de leeftijd van Brigitte Macron en de giftige tegenreactie van de Franse president.

LEES OOK. Braziliaanse president Bolsonaro verwijdert dan toch vernederend Facebook-bericht over mevrouw Macron

Dat Bolsonaro het bericht al snel liet verwijderen, werd aanvankelijk als een gebaar van goodwill geïnterpreteerd. Maar nog geen dag later sprak de Braziliaanse president doodleuk een ban uit over Bic, het merk van goedkope balpennen waarmee hij tot dan alle officiële documenten tekende (om aan te tonen dat hij er, anders dan zijn voorgangers, een bescheiden levensstijl op nahoudt). “Voortaan doe ik het met een balpen van [het Braziliaanse merk] Compactor”, zei hij tot twee keer toe.

Alleen vergat Bolsonaro dat liefst 95 procent van alle Bic-balpennen die in Brazilië worden verkocht, geproduceerd wordt in de fabriek van Manaus, in de deelstaat Amazonas, zo vertelde een woordvoerder van Bic aan het Franse persbureau AFP. Het Franse bedrijf, dat ook nog een vestiging heeft in Rio de Janeiro, telt in Brazilië zo’n duizend medewerkers.