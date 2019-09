Bruid deelt gênant geheim met bruidegom, maar beseft niet dat hij microfoontje draagt: “Ben je niet goed snik?”

Een bruid die niet opdaagt, een dronken oom die de boel op stelten zet of zelfs een gekwetste ex, er kan heel veel verkeerd lopen op een bruiloft. Een Amerikaans bruidje verpestte het echter zelf een beetje door - nog voor de huwelijksceremonie echt begon - haar aanstaande echtgenoot in vertrouwen te nemen. Toen ze haar bruidegom een geheimpje toefluisterde, wist ze niet dat hij al een microfoontje had gekregen van de cameraman.