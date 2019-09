“Meer kans op kanker”: weinig seks op oudere leeftijd kan schadelijk zijn voor de gezondheid

Koppels die weinig of geen seks meer hebben eens ze op middelbare leeftijd zijn, hebben beduidend meer kans op ernstige gezondheidsproblemen. Dat zeggen Britse onderzoekers die het seksleven van meer dan 5.700 vijftigplussers onder de loep namen. “Alle sportieve inspanningen hebben gezondheidsvoordelen, bij seks is dat net zo.”

Het is niet ongewoon dat mannen en vrouwen op oudere leeftijd minder behoefte hebben aan seks, maar helemaal stoppen is volgens onderzoekers aan de Anglia Ruskin University geen goed idee. Ze onderzochten vier jaar lang meer dan 5.700 mannen die sinds hun vijftigste minder seks hebben en kwamen tot de conclusie dat het risico op ernstige gezondheidsproblemen veel groter is dan bij leeftijdsgenoten die wel seksueel actief zijn.

Kanker

De Britse studie stelt dat mannen die hun interesse in seks verliezen zo’n 63 procent meer kans hebben om de diagnose kanker te krijgen en 41 procent meer kans om een langdurige ziekte te ontwikkelen. Vrouwen op middelbare leeftijd zouden dan weer 64 procent meer kans hebben om ziek te worden als ze weinig of geen seks hebben, al is er geen duidelijke significante toename van het risico op zeer ernstige aandoeningen.

Bij de mannen wiens libido hetzelfde was gebleven op oudere leeftijd, of zelfs beter werd, ontwikkelde iets meer dan 15 procent een langdurige ziekte zoals artritis of diabetes binnen de jaren die erop volgden. Dat percentage lag hoger bij mannen die zeiden dat hun seksuele drang was afgenomen. Bij 6,7 procent van de groep mannen werd de diagnose kanker gesteld, bij de groep met een hoog libido bleek het om 4,3 procent te gaan.

Rode vlag

Nog volgens de onderzoekers onderschatten heel wat mensen de gezondheidsvoordelen van een passionele nacht. Niet alleen verbrand je zo’n 85 kilocalorieën tijdens een potje seks, ook de endorfines die vrijkomen, stoffen die ons goed doen voelen, hebben een positief effect op ons immuunsysteem.

Wie veel vaker dan voordien te moe is om de liefde te bedrijven, kan dat als een waarschuwingssignaal zien. Vermoeidheid kan namelijk een eerste rode vlag zijn voor ziekte. “Het is belangrijk om te onthouden dat seks een vorm van lichamelijke activiteit is”, zegt hoofdonderzoeker Lee Smith. “Alle sportieve inspanningen of oefeningen hebben voordelen voor de gezondheid, bij seks is dat niet anders.” Al kunnen de experts toch niet met zekerheid zeggen of een gebrek aan seks leidt tot ziekte of dat minder seks een teken is dat iemand al ziek is nog voor de officiële diagnose is gesteld.